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Сегодня, 16:30

Хабиб — о первом турнире Eagle FC в США: «Это было очень нервно, но сейчас я счастлив»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что первый турнир Eagle FC в США был очень нервным
Анна Горшкова
Корреспондент

Владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о первом турнире промоушена в США, который прошел 29 января в Майями.

«Это был очень нервный день, но сейчас я счастлив. В следующем месяце я собираюсь встретиться с Дэйной Уайтом в Вегасе, — цитирует Хабиба MMA Junkie. — Я собираюсь много говорить с ним обо всех вещах, связанных с бизнесом. Я только начинаю. И сколько опыта у него? Он лучший в этой игре, и для меня большая честь учиться у него».

В главном бою турнира Сергей Харитонов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Тайрона Спонга.

Источник: https://mmajunkie.usatoday.com/2022/01/ufc-news-khabib-nurmagomedov-learn-dana-white-eagle-fc-us-debut-meeting
Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
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