Хабиб Нурмагомедов заявил, что первый турнир Eagle FC в США был очень нервным

Владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о первом турнире промоушена в США, который прошел 29 января в Майями.

«Это был очень нервный день, но сейчас я счастлив. В следующем месяце я собираюсь встретиться с Дэйной Уайтом в Вегасе, — цитирует Хабиба MMA Junkie. — Я собираюсь много говорить с ним обо всех вещах, связанных с бизнесом. Я только начинаю. И сколько опыта у него? Он лучший в этой игре, и для меня большая честь учиться у него».

В главном бою турнира Сергей Харитонов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Тайрона Спонга.