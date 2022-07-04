Макс Холлоуэй впервые сделал заявление после поражения Волкановски

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-7) поздравил Александра Волкановски (24-1) с победой на UFC 276, назвав австралийца лучшим бойцом вне зависимости от категории.

«В трилогии я все еще впереди по нокдаунам со счетом 2-0. Вероятно, понадобится четвертый бой, чтобы решить все. Просто прикалываюсь, — написал Холлоуэй в Twitter. — Поздравляю моего брата Алекса Волкановски. Поднимись в легкий вес и забери пояс. Ты это заслужил. Ты первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от категории».

Волкановски победил Холлоуэя единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.