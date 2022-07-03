Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:47

Серроне рассказал о планах на пенсию: «Будет большой живот»

Серроне поделился планами после завершения карьеры
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американец Дональд Серроне, объявивший о завершении карьеры бойца на турнире UFC 276, рассказал о планах на пенсию.

«Я буду пить пиво там, в первом ряду, и у меня будет такой большой живот, что я даже не смогу увидеть свой пенис. Итак, взгляните на это тело, потому что это последний раз, когда вы видите его таким. Все, я сворачиваю за угол и никогда не оглянусь назад», — сказал Дональд Серроне на пресс-конференции после боя.

На турнире UFC 276, который завершился в минувшие выходные в Лас-Вегасе, Серроне удушающим приемом проиграл Джиму Миллеру.

Согласно Tapology, на счету 39-летнего Серроне по прозвищу Ковбой 36 побед и 17 поражений.

Дональд Серроне
UFC
ММА
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко назвал Исраэля Адесанью самым скучным чемпионом в UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости