Педро Муньос: «Врачи сказали, что у меня царапина по всему периметру роговицы»

35-летний бразильский представитель легчайшего веса UFC Педро Муньос (19-7) сообщил, что он не мог открыть левый глаз, потому что Шон О'Мэлли (15-1) поцарапал роговицу глаза.

«Вкратце объясню, что произошло, — сказал бразилец в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — В первом раунде, когда он ткнул мне в глаз, я продолжил драться, и вскоре после этого получил удар в пах. Бой возобновился, мы обменялись ударами.

Во втором раунде он во второй раз ткнул пальцем мне в глаз. Я 20 минут ничего не видел. Меня отвезли в больницу, где использовали специальные капли, чтобы глаз онемел. Только тогда врачи смогли его открыть. Они провели осмотр и заключили, что у меня царапина по всему периметру роговицы. Из-за этого я не мог открыть глаз и ничего не видел".

О'Мэлли и Муньос провели бой 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Бой был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны О'Мэлли.