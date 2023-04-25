Макс Холлоуэй рассказал, почему не перешел в легкий вес

Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (24-7) уверен, что в UFC организуют ему четвертый бой с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2).

«Посмотрим, что произойдет, — сказал Холлоуэй в эфире The MMA Hour. — Я общался с моим менеджером Тимом. Он сказал, что если бы в UFC хотели видеть меня в легком весе, они бы настаивали на этом. Но они этого не сделали.

Что я имею в виду? Что хорошо было бы подняться в легкий вес с поясом. Таков план. Если бы в UFC не задумывались об организации моего четвертого боя с Волкановски, они бы на нас надавили и сказали, что нам пора подниматься».

Волкановски и Яир Родригес (15-3) подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.