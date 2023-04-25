Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:25

Бичуев считает, что американец Блейдс мог оказать большее сопротивление Павловичу

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев высказался о победе россиянина Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом в бою на турнире UFC Fight Night 222.

«Если честно, предполагал, что в этой схватке Павлович может столкнуться с серьезными проблемами. Все же Блейдс — очень серьезный борец, один из сильнейших в тяжелом дивизионе UFC. Поэтому ожидал от него большего в этом поединке. Думал, Кертис с первых секунд будет пытаться переводить Сергея на канвас и доминировать на земле, как он делал это в предыдущих боях. Например, с тем же Александром Волковым. Но на деле все сложилось иначе», — цитирует Бичуева RT.

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1140469-bichuev-bleids-pavlovich
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
ММА
0
Читайте также
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов назвал дату следующего поединка Александра Емельяненко

Макс Холлоуэй рассказал, почему не перешел в легкий вес
Новости
RSS RSS
Все новости