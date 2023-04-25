Бичуев считает, что американец Блейдс мог оказать большее сопротивление Павловичу

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев высказался о победе россиянина Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом в бою на турнире UFC Fight Night 222.

«Если честно, предполагал, что в этой схватке Павлович может столкнуться с серьезными проблемами. Все же Блейдс — очень серьезный борец, один из сильнейших в тяжелом дивизионе UFC. Поэтому ожидал от него большего в этом поединке. Думал, Кертис с первых секунд будет пытаться переводить Сергея на канвас и доминировать на земле, как он делал это в предыдущих боях. Например, с тем же Александром Волковым. Но на деле все сложилось иначе», — цитирует Бичуева RT.

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении.