Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:24

Маккензи Дерн победила Тишу Торрес раздельным решением судей на UFC 273

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американка Маккензи Дерн победила свою соотечественницу Тишу Торрес в поединке на турнире UFC 273, который проходит в Джексонвилле (США).

Дерн одержала победу раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

На счету 29-летней Дерн 12 побед и 2 поражения в ММА, у 32-летней Торрес 13 побед и 6 поражений.

Со-главным поединком турнира UFC 273 станет бой между временным чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном и обладателем чемпионского пояса Алджамейном Стерлингом.

UFC 273: Стерлинг&nbsp;&mdash; Ян, Волкановски&nbsp;&mdash; Корейский Зомби. Онлайн. UFC 273: Стерлинг — Ян, Волкановски — Корейский Зомби. Онлайн

UFC
ММА
1
0
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 273: все результаты предварительного карда
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости