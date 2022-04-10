Маккензи Дерн победила Тишу Торрес раздельным решением судей на UFC 273

Американка Маккензи Дерн победила свою соотечественницу Тишу Торрес в поединке на турнире UFC 273, который проходит в Джексонвилле (США).

Дерн одержала победу раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

На счету 29-летней Дерн 12 побед и 2 поражения в ММА, у 32-летней Торрес 13 побед и 6 поражений.

Со-главным поединком турнира UFC 273 станет бой между временным чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном и обладателем чемпионского пояса Алджамейном Стерлингом.