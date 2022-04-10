UFC 273: все результаты предварительного карда

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) проходит турнир UFC 273. Состоялись все поединки предварительного и раннего предварительного кардов.

Результаты предварительного карда

Иэн Гэрри (Ирландия, 8-0) победил единогласным решением Дэриана Уикса (США, 5-1) (полусредний вес)

Энтони Эрнандес (США, 8-2) победил единогласным решением судей Джоша Фремда (США, 9-2) (средний вес)

Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенструйк (Суринам, 12-3) — Марчин Тыбура (Польша, 22-7);

Ракель Пеннингтон (США, 13-8) победила единогласным решением судей Аспена Лэдда (США, 9-2) (легчайший вес, женщины)

Майк Малотт (Канада, 7-1-1) нокаутировал Микки Галла (США, 7-4) (полусредний вес)

Результаты раннего предварительного карда

Алексей Олейник (Россия, 59-16-1) победил сабмишеном Джареда Вандераа (США, 12-7)(тяжелый вес)

Пьера Родригес (Колумбия, 7-0) победила единогласным решением судей Кея Хэнсена (США, 7-5) (минимальный вес, женщины)

Хулио Арсе (США, 17-5) победил единогласным решением судей Даниэла Сантоса (Бразилия, 10-1) (легчайший вес)

В со-главном поединке UFC 273 встретятся россиянин Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг. Главным боем UFC 273 станет поединок за титул чемпиона лиги в полулегком весе между Александром Волкановски (Австралия) и Чон Чхан Соном (Корея).