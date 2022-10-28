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Сегодня, 21:17

Макгрегор заявил, что сейчас весит как тяжеловес

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор ответил на вопрос о том, сколько сейчас весит.

«Сколько я сейчас вешу? Скажем, около 265 фунтов (120,20 кг — Прим. «СЭ»). Я сейчас очень тяжелый», — улыбаясь ответил Макгрегор Йоэлю Ромеро во время прямого эфира в соцсетях.

На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений. В последнем поединке, который состоялся в июле 2021 года, ирландец техническим нокаутом уступил Дастину Порье из-за травмы ноги.

Конор Макгрегор
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