Макгрегор заявил, что сейчас весит как тяжеловес

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор ответил на вопрос о том, сколько сейчас весит.

«Сколько я сейчас вешу? Скажем, около 265 фунтов (120,20 кг — Прим. «СЭ»). Я сейчас очень тяжелый», — улыбаясь ответил Макгрегор Йоэлю Ромеро во время прямого эфира в соцсетях.

На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений. В последнем поединке, который состоялся в июле 2021 года, ирландец техническим нокаутом уступил Дастину Порье из-за травмы ноги.