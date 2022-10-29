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Сегодня, 11:50

Российский боец Аскаров объявил об уходе из UFC

Анна Горшкова
Корреспондент
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Аскар Аскаров.
Фото Соцсети

Российский боец UFC Аскар Аскаров (14-1) объявил об уходе из UFC.

«Ассаламалейкум, в связи с тем, что мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту, я попросил UFC освободить меня. На что я получил положительный ответ. Сначала приведем порядок здоровье, а дальше будет видно что и как», — написал Аскаров в своих социальных сетях.

15 октября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе Аскаров должен был подраться с американцем Брэндоном Ройвалом (14-6), но бой не состоялся, так как 30-летний россиянин не смог согнать вес.

Всего на его счету Аскарова 16 поединков в смешанных единоборствах — 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Аскар Аскаров
UFC
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