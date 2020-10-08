Макгрегор заявил, что принял предложение UFC о поединке с Порье

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор написал в своем Twitter, что готов провести бой с американцем Дастином Порье на одном из турниров UFC.

«Привет, Дастин! — написал Конор. — Я принял предложение UFC биться с тобой, но сказал, что это должно произойти в 2020 году. Я готов на 21 ноября, учитывая недавние проблемы с травмами, а также на любую дату в декабре, 12 или 19 число. Я в любом случае пожертвую 500 тысяч долларов The Good Fight Foundation».

Hello Dustin! I accepted the @ufc offer to fight you, but told them it must happen in 2020. I'm ready for Nov 21st, given that cards recent injury issues, as well as any of the December dates, the 12th and the 19th. I'll also still donate the $ 500k to The Good Fight Foundation ? https://t.co/23hN4AHtoI — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 8, 2020

Ранее Конор сообщил о намерении сразиться по правилам бокса с филиппинцем Мэнни Пакиао, а 12 декабря провести бой по правилам ММА с Дастином Порье — не в UFC. Планировалось, что этот бой будет благотворительным и пройдет в Ирландии.

32-летний Макгрегор провел 26 боев в ММА и одержал 22 победы при четырех поражениях. Ранее он заявлял о завершении карьеры. Выступал в легком, полулегком и полусреднем весе. 31-летний Порье, выступающий в легком весе, одержал 26 побед при шести поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся.

27 сентября 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье.