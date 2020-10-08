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Макгрегор заявил, что принял предложение UFC о поединке с Порье

19:59
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор написал в своем Twitter, что готов провести бой с американцем Дастином Порье на одном из турниров UFC.

«Привет, Дастин! — написал Конор. — Я принял предложение UFC биться с тобой, но сказал, что это должно произойти в 2020 году. Я готов на 21 ноября, учитывая недавние проблемы с травмами, а также на любую дату в декабре, 12 или 19 число. Я в любом случае пожертвую 500 тысяч долларов The Good Fight Foundation».

Ранее Конор сообщил о намерении сразиться по правилам бокса с филиппинцем Мэнни Пакиао, а 12 декабря провести бой по правилам ММА с Дастином Порье — не в UFC. Планировалось, что этот бой будет благотворительным и пройдет в Ирландии.

32-летний Макгрегор провел 26 боев в ММА и одержал 22 победы при четырех поражениях. Ранее он заявлял о завершении карьеры. Выступал в легком, полулегком и полусреднем весе. 31-летний Порье, выступающий в легком весе, одержал 26 побед при шести поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся.

27 сентября 2014 года Макгрегор нокаутировал Порье.

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