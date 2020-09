Макгрегор вернется в октагон 12 декабря этого года

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор у себя на странице в Twitter сообщил, что 12 декабря состоится его бой против Дастина Порье.

«Все, решено. 12 декабря. Где-то в Ирландии. Без взвешиваний и весовых категорий. Стандарные правила. Часть вырученных денег пойдет на благотворительность», — написал Конор.

Сам Порье подтвердил свое участие в комментариях.

December 12th in the Point depot, Ireland. No weigh ins.

Open weight, unified rules.

I will arrange all travel fare for you and family.

McGregor Sports and Entertainment MMA, in association with The Good Fight Foundation.

Charity Mixed Martial Arts!