Макгрегор ведет переговоры по покупке «Селтика»
Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор, отвечая на вопросы фанатов в Twitter, сообщил, что ведет переговоры о покупке футбольного клуба «Селтик» (Глазго, Шотландия). Сейчас контрольным пакетом акций клуба владеет миллиардер Дермот Десмонд.
Ранее ирландский боец говорил, что собирается приобрести «Манчестер Юнайтед». На вопрос, действительно ли он хочет купить английский клуб, Макгрегор ответил: «Честно говоря, зашел разговор о «Селтике» — чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определенно заинтересован в том, чтобы рано или поздно обзавестись спортивной командой! И «Селтик», и «Манчестер Юнайтед» — команды, которые мне нравятся. Но я открыт. Я чувствую, что могу сделать для клуба большие дела».
Макгрегор проведет ближайший бой в ночь на 11 июля против американца Дастина Порье. На счету 32-летнего ирландца 22 победы и 5 поражений в ММА.
A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021
Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP
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