Макгрегор в этом году намерен провести еще минимум два боя

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор в ночь на 10 мая провел сессию вопрос-ответ в Twitter.

На вопрос фаната о том, сколько боев он еще планирует провести в 2021 году: ирландец ответил: «Минимум два».

В январе Макгрегор проиграл нокаутом американцу Дастину Порье, а в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе между ними состоится реванш. На счету 32-летнего ирландского бойца 22 победы и 5 поражений в ММА.