Макгрегор признался, что пил перед боем с Хабибом

Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, что злоупотреблял алкоголем во время подготовки к бою с Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, что россиянин победил ирландца осенью 2018 года.

— В последний раз я пил пару месяцев назад, или три-четыре, — цитирует ирландца ESPN. — Во время подготовки к бою с Хабибом тоже пил. Это не обычное дело в моей карьере. Зачем? Не знаю, просто хотел этот яд. Были люди, спрятавшиеся в отеле, которым звонил и звал на бой. Они выходили в спортзал и дрались, я был без шлема. Потом уходил и праздновал, снова возвращался через три дня.

На счету 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. У 31-летнего Макгрегора 21 победа в 25 поединках. Ближайший бой Конор проведет 19 января на UFC 246 с американцем Дональдом Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля на UFC 249 будет драться с другим американцем Тони Фергюсоном.