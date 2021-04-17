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Макгрегор предложил UFC создать новый пояс

11:24
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор предложил UFC создать новый пояс.

«Давайте сделаем два пояса. «Пояс Макгрегора» уже в разработке, теперь мне пришла в голову мысль о «поясе самого богатого засранца». Так мы сможем найти хорошее применение и рубинам, и изумрудам», – написал Макгрегор в Twitter.

10 июля на турнире UFC 264 пройдет бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. В январе этого года американец нокаутировал ирландца, взяв реванш за поражение в 2014-м.

Макгрегор одержал 22 победы и 5 поражений в ММА. Порье выиграл 27 боев и проиграл 7.

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