Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор предложил UFC создать новый пояс.

«Давайте сделаем два пояса. «Пояс Макгрегора» уже в разработке, теперь мне пришла в голову мысль о «поясе самого богатого засранца». Так мы сможем найти хорошее применение и рубинам, и изумрудам», – написал Макгрегор в Twitter.

Let’s do two belts actually @ufc. Champ Champ always does two. We’ve got “The McGregor Belt” currently in creation, and now we’ve got the all new “RMF” belt.

“The Richest Motherfucker Belt”.

This way we can put both the rubies and the emeralds to good use. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 16, 2021

10 июля на турнире UFC 264 пройдет бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. В январе этого года американец нокаутировал ирландца, взяв реванш за поражение в 2014-м.

Макгрегор одержал 22 победы и 5 поражений в ММА. Порье выиграл 27 боев и проиграл 7.