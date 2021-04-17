Экс-чемпион ACA Ягшимурадов прокомментировал поражение Андерсону на Bellator 257

Участник Гран-при Bellator в полутяжелом весе Довлетджан Ягшимурадов высказался насчет неудачного дебюта в американской организации поединком против Кори Андерсона.

«Вчера явно был не мой день, что-то пошло не так. Не ищу оправданий, что не оправдал ваши надежды. Случилось то, что случилось. Это испытание, которое я должен достойно перенести. И я обязательно вернусь сильнее», — написал боец в своем Instagram 17 апреля.

Бой Ягшимурадов — Андерсон стал со-главным событием турнира Bellator 257. Экс-чемпион ACA проиграл бывшему бойцу UFC Андерсону техническим нокаутом в третьем раунде.

В главном бою вечера другой участник Гран-при в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков победил американца Фила Дэвиса единогласным решением судей.

(Ислам Бабаджанов)