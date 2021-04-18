Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Харитонов дебютировал в кулачных боях с победы нокаутом

03:16
Теги:

Российский боец ММА Сергей Харитонов провел первый поединок в кулачных боях — на турнире блогера Амирана Сардарвоа в Майами (США).

Он в первом раунде победил техническим нокаутом 39-летнего американца Майка Кука (рекорд в ММА — 13-13). Харитонов отправил Кука в нокдаун четыре раза.

На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. Бой с Куком стал для него первым после того, как в ноябре прошлого года на него напал экс-боец UFC Адам Яндиев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд