Харитонов дебютировал в кулачных боях с победы нокаутом

Российский боец ММА Сергей Харитонов провел первый поединок в кулачных боях — на турнире блогера Амирана Сардарвоа в Майами (США).

Он в первом раунде победил техническим нокаутом 39-летнего американца Майка Кука (рекорд в ММА — 13-13). Харитонов отправил Кука в нокдаун четыре раза.

На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. Бой с Куком стал для него первым после того, как в ноябре прошлого года на него напал экс-боец UFC Адам Яндиев.