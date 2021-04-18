Харитонов дебютировал в кулачных боях с победы нокаутом
03:16
Российский боец ММА Сергей Харитонов провел первый поединок в кулачных боях — на турнире блогера Амирана Сардарвоа в Майами (США).
Он в первом раунде победил техническим нокаутом 39-летнего американца Майка Кука (рекорд в ММА — 13-13). Харитонов отправил Кука в нокдаун четыре раза.
На счету 40-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА. Бой с Куком стал для него первым после того, как в ноябре прошлого года на него напал экс-боец UFC Адам Яндиев.
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