Макгрегор показал вариант пояса чемпиона UFC в свою честь

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал, как может выглядеть его именной пояс.

Ранее ирландец попросил промоушен создать специальный пояс в свою честь, предложив использовать розовое золото и рубины.

Следующий поединок Макгрегор должен провести против американца Дастина Порье. Бой запланирован на 10 июля 2021 года.

Это будет их третий поединок. В первом, в 2014 году, Макгрегор победил нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, уже Порье нокаутировал ирландца во втором раунде.