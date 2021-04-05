Макгрегор показал вариант пояса чемпиона UFC в свою честь
10:15
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал, как может выглядеть его именной пояс.
Ранее ирландец попросил промоушен создать специальный пояс в свою честь, предложив использовать розовое золото и рубины.
Следующий поединок Макгрегор должен провести против американца Дастина Порье. Бой запланирован на 10 июля 2021 года.
Это будет их третий поединок. В первом, в 2014 году, Макгрегор победил нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, уже Порье нокаутировал ирландца во втором раунде.
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