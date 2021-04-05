Порье перед боем с Макгрегором провел спарринг со 180-килограммовым силачом
09:58
Американский боец Дастин Порье провел тренировку с четырехкратным обладателем титула «Самый сильный человек планеты» Брайаном Шоу.
Вес спарринг-партнера составляет 180 килограммов.
Напомним, что Порье 10 июля проведет третий поединок против ирландца Конора Макгрегора.
В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя.
На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.
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