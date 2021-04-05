Союз ММА России определил участников чемпионата России по ММА-2021
27 мая в Кемерово стартует чемпионат России по ММА 2021 года. Согласно системе отбора Союза ММА России, право оспаривать звание чемпиона страны получили победители чемпионатов федеральных округов 2021 года.
до 52,2 кг: Рабазан Ильясов (Санкт-Петербург), Иван Веретенников (СЗФО), Елисей Винаков (Москва), Джавадов Амид (УРФО), Дмитрий Панков (ЮФО), Андрей Хертек (СФО), Андрей Цай (ДВФО), Хизар Какаев (СКФО), Максим Колосов (ЦФО), Шамиль Магомедгаджиев (ПФО);
до 56,7 кг: Рамазан Гаирбеков (Санкт-Петербург), Магомед Дахшукаев (СЗФО), Ильяс Магомедов (Москва), Гаджиев Рамазан (УРФО), Григорий Мишин (ЮФО), Женишбек уулу Бектур (СФО), Динар Саниев (ДВФО), Ибрагим Картоев (СКФО), Денис Байков (ЦФО), Альмир Тимганов (ПФО);
до 61,2 кг: Марат Самедов (Санкт-Петербург), Шамиль Исмаилов (СЗФО), Магомед Магомедов (Москва), Латипов Эльдар (УРФО), Асеф Чапуров (ЮФО), Анушервон Тухтаев (СФО), Камил Газиявдибиров(ДВФО), Айнуддин Асадулаев (СКФО), Хазрат Шарипов (ЦФО), Сергей Ширкунов (ПФО);
до 65,8 кг: Шайдихан Хамамедов (Санкт-Петербург), (СЗФО), Аскерхан Магомедов (Москва), Касумов Али (УРФО), Салман Рамазанов (ЮФО), Станислав Набоян (СФО), Гасан Хамдулаев (ДВФО), Артур Сохов (СКФО), Владимир Морозов (ЦФО), Магомед Гаджимурадов (ПФО);
до 70,3 кг: Гаирбек Далгатов (Санкт-Петербург), Курбан Зайнуков (СЗФО), Муслим Гульбамаитов (Москва), Абдуллаев Шамиль (УРФО), Али Гаджиев (ЮФО), Валерий Гусаров (СФО), Иса Рамазанов (ДВФО), Усман Абасов (СКФО), Шамиль Ташагаджиев (ЦФО), Магомед Муртазалиев (ПФО);
до 77,1 кг: Даниял Муртазалиев (Санкт-Петербург), (СЗФО), Магомедхабиб Рамазанов (Москва), Рамазанов Муса (УРФО), Сагидгусен Кадимагомедов (ЮФО), Василий Чернявский (СФО), Касим Абдулвагабов (ДВФО), Абдула Алиев (СКФО), Асламхан Сапарбегов (ЦФО), Тамирлан Саралапов (ПФО);
до 83,9: Махмуд Махмудов (Санкт-Петербург), (СЗФО), Шамиль Гаджимагомедов (Москва), Шихкеримов Фахрудин (УРФО), Денис Зейнединов (ЮФО), Андрей Пуляев (СФО), Антон Андреев (ДВФО), Руслан Ибрагимов (СКФО), Гажди Расулов (ЦФО), Камиль Каймаразов (ПФО);
до 93 кг: Али Алиев (Санкт-Петербург), (СЗФО), Муртазали Исаков (Москва), Одинаев Садам (УРФО), Магомед Гасанов (ЮФО), Сергей Борисов (СФО), Антон Трошев (ДВФО), Руслан Шидаков (СКФО), Джамал Меджидов (ЦФО), Гаджимурад Багаудинов (ПФО);
до 120 кг: (СЗФО), Сиражудинов Гамзат (УРФО), Степан Короленко (ЮФО), Сергей Шумаев (СФО), Леонид Пестун (ДВФО), Хетаг Сабеев (СКФО), Магомед Магомедгаджиев (ПФО);
свыше 120 кг: Заурбек Магомедов (Санкт-Петербург), (СЗФО), Ислам Каримов (Москва), Хазботов Аслан (УРФО), Дмитрий Бабаев (ЮФО), Шамиль Меджидов (ДВФО), Мурад Джамалдинов (СКФО), Максим Котельников (ЦФО), Алексей Букарев (ПФО);
Кроме того, к участию в национальном чемпионате будут допущены призеры чемпионата мира и Европы 2019 года, «золотые» и «серебряные» призеры чемпионата страны 2019 года, призеры первенства мира и Европы среди юниоров (18-20 лет) 2019 года, победители Кубка России 2019 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю