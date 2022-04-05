Петр Ян рассказал, что ожидает от Стерлинга в реванше

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) считает, что в реванше действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) не будет форсировать события с первого раунда.

«Лагерь прошел отлично. На протяжении трех месяцев были вместе с командой в Таиланде, — сказал Ян в выпуске UFC Embedded. — Я прилетел сюда неделю назад. Сейчас идет заключительный этап подготовки, сгонка веса. В целом все отлично, заряжен как всегда.

Думаю, что Алджо извлек урок. В реванше он будет менее форсировать события, как он это делал с первого раунда. Для меня просто важно выйти и побить его. Закрыть этот вопрос для общественности и себя, вернуть пояс обратно и двигаться дальше.

Мои поединки не бывают скучными. Наш реванш будет не менее интересен. Будет жесткий, интересный бой, который, я надеюсь, запомнится фанатам".

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который прошел 7 марта 2021 года на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.