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Макгрегор и Порье проведут бой 24 января на UFC 257

19:35
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 257, который состоится 24 января, сообщает пресс-служба UFC.

Первый бой между спортсменами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор.

32-летний ирландский боец ММА легкого веса одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

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