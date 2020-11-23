Макгрегор и Порье проведут бой 24 января на UFC 257

Реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 257, который состоится 24 января, сообщает пресс-служба UFC.

Первый бой между спортсменами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор.

32-летний ирландский боец ММА легкого веса одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений. Один бой был признан несостоявшимся.