Макгрегор хочет вернуться в UFC

Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в интервью ESPN признался, что хочет вернуться в UFC. В настоящее время он восстанавливается после операции на сломанной левой руке, которую он перенес в мае. По словам ирландца, первоначальный план состоял в том, чтобы он вернулся в июле, возможно, в поединке против Джастина Гайджи.

Кроме того, Макгрегор сказал, что для него не принципиально, с кем он столкнется в первом бое после возвращения. Он упомянул бывших соперников, таких как Хабиб Нурмагомедов, Нейт Диас, Дастин Пуарье, Жозе Алду и Макс Холлоуэй, а также отметил возможных новых противников, таких как Тони Фергюсон, Фрэнки Эдгар и Хорхе Масвидал.