Макгрегор бросил вызов актеру Марку Уолбергу

Боец ММА Конор Макгрегор, который ранее объявил о завершении карьеры, в своем Твиттере объявил, что вызывает на поединок актера Марка Уолберга. В своем сообщении он назвал его "актрисой".

- Я решил вызвать голливудскую актрису Марка Уолберга. Бой на все акции, - написал спортсмен.

I’ve decided to challenge Hollywood actress Mark Walhberg next.

A fight for all the shares! – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.

Уолберг является владельцем части акций UFC. Он был продюсером фильма боец о двух братьях-боксерах, сыграл в фильме "Дневник баскетболиста".

При этом сообщение Макгрегора спровоцировало множество шуток в социальных сетях.