Макгрегор бросил вызов актеру Марку Уолбергу

Боец ММА Конор Макгрегор, который ранее объявил о завершении карьеры, в своем Твиттере объявил, что вызывает на поединок актера Марка Уолберга. В своем сообщении он назвал его "актрисой".
- Я решил вызвать голливудскую актрису Марка Уолберга. Бой на все акции, - написал спортсмен.
I’ve decided to challenge Hollywood actress Mark Walhberg next.– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.
A fight for all the shares!
Уолберг является владельцем части акций UFC. Он был продюсером фильма боец о двух братьях-боксерах, сыграл в фильме "Дневник баскетболиста".
При этом сообщение Макгрегора спровоцировало множество шуток в социальных сетях.
31 марта 2019 г.
31 марта 2019 г.
31 марта 2019 г.
I’m tellin’ ya, no one can handle this left hand shot pic.twitter.com/MpD5WIjf6Z– Makaveli (@MakaveliADC) 31 марта 2019 г.
31 марта 2019 г.
Опрос
Конор Макгрегор заявил, что закончил карьеру бойца ММА. Вы ему верите?
Дополнительная информация
https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1112158659222667264
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