12:13 | Единоборства / ММА — ММА

Макгрегор бросил вызов актеру Марку Уолбергу

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Боец ММА Конор Макгрегор, который ранее объявил о завершении карьеры, в своем Твиттере объявил, что вызывает на поединок актера Марка Уолберга. В своем сообщении он назвал его "актрисой".

- Я решил вызвать голливудскую актрису Марка Уолберга. Бой на все акции, - написал спортсмен.

Уолберг является владельцем части акций UFC. Он был продюсером фильма боец о двух братьях-боксерах, сыграл в фильме "Дневник баскетболиста".

При этом сообщение Макгрегора спровоцировало множество шуток в социальных сетях.

 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1112158659222667264

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