Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:08

Махмуд Мурадов заявил о готовности драться с Абусупьяном Магомедовым

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов рассказал о готовности драться с Абусупьяном Магомедовым и нежелании соперничать с соотечественником Нурсултоном Рузибоевым.

«Не хотелось бы драться со своими, но это спорт. В UFC тоже не приветствуют отказы. Если им сказать «нет», могут тебя забанить на полгода или на год. Это наша работа. Мы знали, на что идем. Но вот если мне скажут с Нурсултоном драться, откажусь. Это мой соотечественник, зачем это мне нужно? Два узбека в сильнейшем промоушене найдут с кем еще подраться. Дело не в том, что он лучше меня и может меня побить, а в том что в этой лиге очень много американцев, бразильцев, европейцев. В 84 кг очень много ребят, с кем можно подраться», — сказал Мурадов MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Мурадов провел на турнире UFC 280 в Абу-Даби в октябре 2022 с бразильцем Кайо Борральо, он проиграл единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/muradov-dratsya-s-sootechestvennikom-otkazhus-a-s-musulmaninom-ne-problema-267745/
Махмуд Мурадов
ММА
0
Читайте также
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Легион вопросов: как быть с лимитом на иностранцев в российском спорте?
«Известия» увидели работу казачьей бригады «Терек» на артемовском направлении
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Филадельфии
Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума в 15%
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корешков считает Ларкина одним из самых опасных бойцов в дивизионе
Новости
RSS RSS
Все новости