Исмаилов: «Честно, никаких шансов у Нганну в бою с Фьюри нет»

Известный тренер Рамазан Исмаилов в эксклюзивном рассказал о перспективах экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Честно, никаких шансов у Нганну нет. Но он молодец. Фрэнсис добился того, что хотел, хотя многие над ним смеялись, когда он ушел из UFC. Он за один бой в бокс заработает больше, чем за пять боев в UFC. Нганну добился всего. Основа всего — заработок. Это не бой за наследие. Он хотел заработать и он победил, когда от него отвернулись многие лиги», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.