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Исмаилов: «Честно, никаких шансов у Нганну в бою с Фьюри нет»

Виктория Кравченко
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Известный тренер Рамазан Исмаилов в эксклюзивном рассказал о перспективах экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Честно, никаких шансов у Нганну нет. Но он молодец. Фрэнсис добился того, что хотел, хотя многие над ним смеялись, когда он ушел из UFC. Он за один бой в бокс заработает больше, чем за пять боев в UFC. Нганну добился всего. Основа всего — заработок. Это не бой за наследие. Он хотел заработать и он победил, когда от него отвернулись многие лиги», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-fyuri-mozhet-proigrat-ngannu-tolko-esli-budet-gotovitsya-kak-aleksandr-emelyanenko-267766/
Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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