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Махмуд Мурадов: «Уважаю Чимаева — у нас одинаковая религия, и морально он очень сильный»

26 августа 2021, 23:55
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов поделился мнением о Хамзате Чимаеве.

«Многие к нему относятся с негативом из-за последней истории с Хабибом, — говорит Мурадов в интервью ютуб-каналу «Ушатайка-Спорт-Экспресс». — Я никто, чтобы что-то говорить, но я уважаю его за то, что у нас религия одинаковая, и за то, что он морально очень сильный. Я вижу его разговоры, и, когда он выходит туда, он получает удовольствие. И он пахарь. Я смотрел его интервью, его партнеров, Густафссона того же — они все его пахарем называют.

Удивился ли я, что он финишировал Мирсшэрта за 17 секунд? Нет, а чему удивляться? Это серьезная весовая категория, у Хамзата очень хорошие удары, многие о них говорят, что у него тяжелый удар».

28 августа Мурадов подерется с Джеральдом Мирсшэртом на UFC Vegas 35

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/intervyu-s-boycom-srednego-vesa-ufc-mahmudom-muradovym-1828444/

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Никита Горшенин все материалы автора

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