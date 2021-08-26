Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов поделился мнением о Хамзате Чимаеве.

«Многие к нему относятся с негативом из-за последней истории с Хабибом, — говорит Мурадов в интервью ютуб-каналу «Ушатайка-Спорт-Экспресс». — Я никто, чтобы что-то говорить, но я уважаю его за то, что у нас религия одинаковая, и за то, что он морально очень сильный. Я вижу его разговоры, и, когда он выходит туда, он получает удовольствие. И он пахарь. Я смотрел его интервью, его партнеров, Густафссона того же — они все его пахарем называют.

Удивился ли я, что он финишировал Мирсшэрта за 17 секунд? Нет, а чему удивляться? Это серьезная весовая категория, у Хамзата очень хорошие удары, многие о них говорят, что у него тяжелый удар».

28 августа Мурадов подерется с Джеральдом Мирсшэртом на UFC Vegas 35