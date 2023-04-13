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Сегодня, 23:01

Махметов считает, что Кабардиев близок к переходу в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пятикратный чемпион мира по ММА Айдар Махметов поделился своим мнением по поводу того, кто из казахстанских бойцов может подписать контракт с UFC.

«В Naiza сейчас есть несколько ярких бойцов. На мой взгляд Магомед Кабардиев близок к переходу в UFC. За счет своей яркой манеры ведения боя в стойке. За ним я давно слежу, и мы тренировались даже вместе. Я раньше всегда над ним шутил, что Магомед — это первый дагестанец, у которого нет солидной борцовской базы. Кроме того, шансы есть и у Алиби Идриса. Сейчас уже три казаха оказались в одном дивизионе, и каждого нового нашего бойца будет сложнее подписать в эту же весовую категорию. Считаю, что Санжар Адилов также достоин контракта с лучшей лигой мира. Он ранее выступал в Naiza. Адилов и Идрис хорошо влились бы в наилегчайший вес, но захочет ли UFC видеть так много казахов в одной весовой категории? Жасулан Акимжан мог бы стать хорошим приобретением для UFC, но не знаю есть ли у него контакт с лигой. Думаю, что эти бойцы Naiza имеют большие шансы попасть в UFC», — приводит слова Махметова Meta-ratings.kz.

Ранее контракт с UFC подписали два казахстанца Асу «Зульфикар» Алмабаев (17-2) и Азат Максум (16-0).

Источник: https://meta-ratings.kz/news/pyatikratnyi-chempion-mira-po-mma-aidar-makhmetov-kabardiev-blizok-k-perekhodu-v-ufc-243015/
UFC
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