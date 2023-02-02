Махачев — Волкановски: дата и время начала, где смотреть прямую трансляцию боя UFC

В субботу, 11 февраля, в главном событии UFC 284 в бою за титул чемпиона в легком весе встретятся Ислам Махачев и Александр Волкановски. Турнир пройдет в Перте (Австралия).

31-летний Махачев (23-1) проведет первую защиту титула, который он завоевал в октябре прошлого года. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

34-летний Волкановски (25-1) является чемпионом UFC в полулегком весе. Австралиец занимает первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена.

Махачев — Волкановски: UFC 284

Дата боя: суббота, 11 февраля (воскресенье, 12 февраля, по московскому времени).

Время начала: ранние прелимы — 02:00 мск, прелимы — 04:00 мск, главный кард — 06:00 мск.

Где смотреть прямую трансляцию: в России турнир покажет федеральный спортивный телеканал и его сайт matchtv.ru, телеканал Матч! Боец, UFC Fight Pass.