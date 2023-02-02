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Сегодня, 02:29

Немков оценил идею проведения совместного турнира Bellator и АСА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал идею совместного турнира Bellator и российской лиги АСА.

«Смысл есть, но главное — чтобы все бойцы были в равных условиях. У нас тут есть допинг-контроль, а в ACA нет. А «химичат» сейчас ребята будь здоров. Надо уравнять условия, и тогда можно будет подраться. Нужно свести чемпионов, чтобы понять, какая лига сильнее», — цитирует Sport24 Немкова.

18 ноября россиянин провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. В активе 30-летнего бойца 15 побед и 2 поражения.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-01-vadim-nemkov-otsenil-ideyu-sovmestnogo-turnira-bellator-i-asa
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
ММА
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