Махачев в среду вернется в Россию

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев вернется в Россию в среду, 26 октября.

В прошедшие выходные он победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой закончился удушающим приемом во втором раунде.

«Ислам утром в среду прилетит в аэропорт Махачкалы», — сказал ТАСС представитель команды Махачева.

После победы на турнире в ОАЭ Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него из россиян в этой весовой категории титулом обладал лишь Хабиб Нурмагомедов.