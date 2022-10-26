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Сегодня, 00:35

Махачев в среду вернется в Россию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев вернется в Россию в среду, 26 октября.

В прошедшие выходные он победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой закончился удушающим приемом во втором раунде.

«Ислам утром в среду прилетит в аэропорт Махачкалы», — сказал ТАСС представитель команды Махачева.

После победы на турнире в ОАЭ Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него из россиян в этой весовой категории титулом обладал лишь Хабиб Нурмагомедов.

Источник: https://tass.ru/sport/16154359
Ислам Махачев
ММА
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