Махачев в среду вернется в Россию
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев вернется в Россию в среду, 26 октября.
В прошедшие выходные он победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой закончился удушающим приемом во втором раунде.
«Ислам утром в среду прилетит в аэропорт Махачкалы», — сказал ТАСС представитель команды Махачева.
После победы на турнире в ОАЭ Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него из россиян в этой весовой категории титулом обладал лишь Хабиб Нурмагомедов.
Источник: https://tass.ru/sport/16154359
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