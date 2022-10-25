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Сегодня, 21:40

Тактаров — журналистам: «Петр Ян — профессионал, сам сделает выводы и вернется сильнее»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский ветеран ММА Олег Тактаров обратился к журналистам после поражения Петра Яна от американца Шона О'Мэлли.

«Журналистам: Петр профессионал, сам сделает выводы и обязательно вернется сильнее, когда ни один судья уже не сможет забрать у него победу», — написал Тактаров в соцсетях.

Ян раздельным решением уступил О'Мэлли. Бойцы сразились в минувшие выходные на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Ян проиграл второй поединок подряд. Всего на счету россиянина 16 побед и 4 поражения.

Олег Тактаров
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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