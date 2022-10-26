Багов подерется с Гаджидаудовым 23 декабря на ACA 150

Легковес ACA Али Багов (32-10) встретится с Устармагомедом Гаджидаудовым (15-6) 23 декабря на турнире ACA 150 в Москве. Бой пройдет в рамках полусреднего веса. Об этом стало известно из соцсетей лиги.

Багов в прошлом бою дрался в Гран-при ACA против Рашида Магомедова (25-6) 22 июля на АСА 141 в Сочи. Оба бойца получили дисквалификацию за пассивный бой и выбыли из Гран-при АСА.

Гаджидаудов прошлый бой выиграл у Азамата Амагова (13-3) единогласным решением судей 13 августа на ACA 142 в Казани.