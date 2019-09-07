Махачев после боя на UFC 242 напомнил об обещании накормить его бургерами
22:40
Россиянин Ислам Махачев после победы над Дэви Рамосом на турнире UFC 242 вспомнил о данном обещании. Сразу после победы он крикнул в зал: «Завтра бургер, я помню!»
Главным событием UFC 242, проходящем в Абу-Даби, станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //
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Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: кто победит?
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Хабиб, по очкам
17.1%
Порье, досрочно
17.6%
Порье, по очкам
6.3%
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242