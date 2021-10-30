Джастин Гэтжи оскорбил Даниэля Кормье после призыва дать Махачеву титульный бой

Боец легкого веса UFC Джастин Гэтжи написал резкий твит в адрес комментатора и октагон-интервьюера UFC 267 Даниэля Кормье.

«Соси ему еще сильнее», — написал Гэтжи в Twitter после твита Кормье с призывом дать Махачеву титульный бой.

Кормье ответил ему: «Я не могу подраться с тобой, но мой товарищ Ислам — может. Просто иди и делай свою работу, которая ждет тебя на следующей неделе. И я не уверен, что ты в безопасности, чемп».

Мачахев победил Хукера кимурой на UFC 267 в Абу-Даби. Российский боец идет на 9 победах подряд в легком весе.

Турнир в прямом эфире показывает канал РЕН ТВ.