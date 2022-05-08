Чарльз Оливейра: «Считаю себя лучшим легковесом всех времен»

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра (33-8) заявил, что он считает себя величайшим в истории легковесом. Также бразилец сообщил, что в следующий раз подерется за пояс с тем, кого ему предложат матчмейкеры лиги.

«Я считаю себя лучшим легковесом всех времен, — сказал Оливейра на пресс-конференции после боя. — Я творю историю. Самое главное, что я знаю, откуда я пришел, знаю, где я сейчас и знаю, куда я иду. Продолжу усердно трудиться и продолжать творить историю из боя в бой. Так я стану величайшим.

Я сказал, что хотел биться с Конором Макгрегором в декабре. Знаете что? Когда я шел на 7-й строчке рейтинга, я вызывал всех топов, но никто не хотел биться со мной. Пусть решают матчмейкеры, с кем мне биться. Я рассмотрю каждое их предложение. Я чемпион".

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.