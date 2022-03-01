Махачев обошел Дариуша в рейтинге легковесов UFC, заняв третью строчку

Боец UFC Ислам Махачев занял 3-ю строчку в рейтинге лучших легковесов UFC. Тем самым российский легковес обошел американца Бенеила Дариуша и приблизился к бою за титул.

Также в обновленном рейтинге легковесов UFC на 12-е место поднялся Арман Царукян.

Махачев и Дариуш должны были сразиться в главном событии UFC Fight Night 202, который проходил в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе, однако американскому спортсмену пришлось сняться с боя из-за травмы. На замену вышел Бобби Грин, а итогом противостояния стала победа Махачева техническим нокаутом в первом раунде.