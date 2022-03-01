Комментатор UFC Пол Фелдер готов вернуться в клетку для боя с Дос Аньосом

Бывший боец, а ныне комментатор UFC Пол Фелдер сообщил, что он готов вернуться в клетку, чтобы провести реванш против бразильца Рафаэля Дос Аньоса (30-13).

«Я представляю, что Дракон (Ирландский Дракон — прозвище Фелдера. — Прим. «СЭ») может вернуться в октагон для незамедлительного реванша с Дос Аньосом в полусреднем весе», — написал Пол Фелдер в Twitter.

Кроме того, заменить Рафаэля Физиева (11-1) вызвались россиянин Ислам Махачев (22-1), который победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202, а также бразилец Диего Феррейра (17-5), который идет на серии из трех поражений.

Один из главных боев вечера на UFC 272 находится под вопросом, так как Физиев снялся с боя против Дос Аньоса. По словам журналиста Ариэля Хельвани, у Физиева обнаружен ковид. Сейчас Дос Аньос призывает рейтинговых легковесов выйти против него на коротком уведомлении.

(Давид Хачатрян)