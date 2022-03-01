Дана Уайт рассказал, как однажды ему звонил губернатор штата и грозил отобрать лицензию

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что в 2013 году ему звонил губернатор штата Невада после того, как он раскритиковал атлетическую комиссию штата на UFC 167, главным событием которого стал бой Жоржа Сен-Пьера (26-2) и Джони Хендрикса (18-8).

«В тот день я находился дома вне себя от решения атлетической комиссии, — сказал Уайт на The Pat McAfee Show. — Вдруг мой телефон зазвонил, это был губернатор штата Невада. У нас с ним был крайне неприятный разговор. Он сказал, что если я еще раз буду [плохо] говорить о штате, то он отзовет лицензию и UFC больше не будет проводить турниры в Неваде. Я не стал спорить с ним».

Сен-Пьер победил Хендрикса раздельным решением судей 16 ноября на UFC 167. На тот момент Хендрикс шел на серии из 6 побед, проиграв за свою карьеру лишь один бой. В свою очередь Сен-Пьер после UFC 167 завершил карьеру, оставив титул UFC в полусреднем весе.

Давид Хачатрян