Махачев: «Буду стараться искать какие-нибудь пробелы у Хукера»

Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя против новозеландца Дэна Хукера.

«Я в каждом бою ищу шанс финишировать соперника. Это лучше для карьеры, для новых контрактов. Из-за этого во всех моих боях бывают моменты, когда я захожу на удушающий или болевой — просто где-то получается, а где-то нет. Я не думаю, что этот бой будет исключением — буду стараться искать какие-нибудь пробелы у соперника», — приводит слова Махачева «Известия».

Махачев и Хукер сразятся в главном карде турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.

На счету 30-летнего Махачева 20 побед и одно поражение. У 31-летнего Хукера — 21 победа и 10 поражений.