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Махачев — Макгрегору: «Ты скорее будешь драться со стариком, нежели очередной дагестанец размажет твое лицо»

21:55

Российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора по поводу предложения известного российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова. По его словам, экс-чемпион UFC может драться только со стариками, а дагестанский боец размажет ему лицо.

— Да, ты скорее будешь драться со стариком, нежели очередной дагестанец размажет твое лицо, — написал Махачев в Twitter.

Ранее Макгрегор в оскорбительной форме ответил Абдулманапу Нурмагомедову (отцу россиянина Хабиба Нурмагомедова), который предложил ирландцу поединок с Махачевым и даже рассказал план на этот бой.

Конор Макгрегор ответил отцу Хабиба Нурмагомедова. Тот предложил ирландцу бой с Махачевым

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