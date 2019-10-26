Российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора по поводу предложения известного российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова. По его словам, экс-чемпион UFC может драться только со стариками, а дагестанский боец размажет ему лицо.

— Да, ты скорее будешь драться со стариком, нежели очередной дагестанец размажет твое лицо, — написал Махачев в Twitter.

Ранее Макгрегор в оскорбительной форме ответил Абдулманапу Нурмагомедову (отцу россиянина Хабиба Нурмагомедова), который предложил ирландцу поединок с Махачевым и даже рассказал план на этот бой.

Конор Макгрегор ответил отцу Хабиба Нурмагомедова. Тот предложил ирландцу бой с Махачевым