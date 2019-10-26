Махачев — Макгрегору: «Ты скорее будешь драться со стариком, нежели очередной дагестанец размажет твое лицо»
Российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора по поводу предложения известного российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова. По его словам, экс-чемпион UFC может драться только со стариками, а дагестанский боец размажет ему лицо.
— Да, ты скорее будешь драться со стариком, нежели очередной дагестанец размажет твое лицо, — написал Махачев в Twitter.
Ранее Макгрегор в оскорбительной форме ответил Абдулманапу Нурмагомедову (отцу россиянина Хабиба Нурмагомедова), который предложил ирландцу поединок с Махачевым и даже рассказал план на этот бой.
Конор Макгрегор ответил отцу Хабиба Нурмагомедова. Тот предложил ирландцу бой с Махачевым
Yes, you more likely take fight with old man rather than another Dagestani smash your face https://t.co/j1TKgXeeqm— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) October 26, 2019