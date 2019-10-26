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Отец Хабиба предложил Макгрегору поединок с Исламом Махачевым. И рассказал план на этот бой

15:12
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Отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предложил ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору поединок с Исламом Махачевым. Он также рассказал план на данный поединок.

— Дайте нам Исламу Махачеву Конора, у меня есть другой план что с ним делать! На протяжении многих лет я говорил, что буду делать, а потом делал. Это будет раунд внизу в партере, второй раунд смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его стойке, — написал Абдулманап в своем Instagram.

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