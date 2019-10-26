Конор Макгрегор ответил отцу Хабиба Нурмагомедова. Тот предложил ирландцу бой с Махачевым

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к Абдулманапу Нурмагомедову — отцу россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сегодня отец Хабиба предложил Макгрегору поединок с Исламом Махачевым и даже И рассказал план на этот бой.

— Я уважаю вашу методику и достижения. Но я смеюсь над маменькиным сынком и диетологом вашей команды Исламом Махачевым. Я не провожу поединки со стероидными обманщиками. Это твой сын, Абдул! Твой средний сын. Я уже готов получить твоего старшего сына, — написал Макгрегор в своем Twitter.