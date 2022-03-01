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Дана Уайт: «Махачев дерется за титул следующим? Он в обсуждении. Я все еще хочу его бой с Дариушем»

Никита Горшенин
Корреспондент

Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о титульном бое россиянина Ислама Махачева.

«Он в обсуждении, в обсуждении. Я до сих пор хочу увидеть его бой против Дариуша. Бенил — третий номер рейтинга. Невероятно, что он сломал ногу в боевую неделю. Но что тут можно поделать, это спорт. Ислам в обсуждении. Я все еще хочу увидеть этот бой [против Дариуша]», — сказал Уайт в интервью Youtube-каналу The Underground.

Махачев победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202 и одержал десятую победу подряд. Россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Дана Уайт
Ислам Махачев
UFC
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