Боец UFC Ислам Махачев признался, что ему приятно, когда его сравнивают с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Если кто-то считает, что я — следующий Хабиб, то я нормально отреагирую, — сказал Махачев на пресс-конференции после боя с Мойзесом. — Я хочу быть как Хабиб, понимаете? Он — замечательный человек, чемпион. У него сейчас куча денег, есть все, но несмотря на это он остается скромным парнем. Он приезжает в США без семьи на два-три месяца лишь бы для того, чтобы помочь нам. Он не требует денег или чего-либо. Он просто прилетает сюда и помогает всей команде. Делает все ради команды, понимаете?».

«Мы приехали в Сан-Хосе без него, и он снял для нас большой дом, взял в аренду много машин. И все это с его кармана. Хабиб делает очень много вещей. Мы всегда должны быть благодарны ему».

На турнире UFC Vegas 31, который проходил в ночь на 18 июля в Вегасе, Махачев победил Мойзеса удушающим приемом сзади. На счету российского спортсмена 20 побед и 1 поражение.