Валентина Шевченко проведет бой с Лорен Мерфи на UFC 266

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет поединок против американки Лорен Мерфи на турнире UFC 266.

Мероприятие состоится 26 сентября. Главным мероприятием UFC 266 станет бой за чемпионский пояс в полулегком весе между Яном Блаховичем и Брайаном Ортегой.

Шевченко будет защищать титул чемпиона в наилегчайшем весе в шестой раз. Всего на счету 33-летней россиянки 21 победа и 3 поражения в ММА. У 37-летней Мерфи 15 побед и 4 поражения.