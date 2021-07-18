Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Валентина Шевченко проведет бой с Лорен Мерфи на UFC 266

11:11
Валентина Шевченко. Фото Instagram
Валентина Шевченко. Фото Instagram
Теги:

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет поединок против американки Лорен Мерфи на турнире UFC 266.

Мероприятие состоится 26 сентября. Главным мероприятием UFC 266 станет бой за чемпионский пояс в полулегком весе между Яном Блаховичем и Брайаном Ортегой.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Шевченко будет защищать титул чемпиона в наилегчайшем весе в шестой раз. Всего на счету 33-летней россиянки 21 победа и 3 поражения в ММА. У 37-летней Мерфи 15 побед и 4 поражения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Как убрать живот мужчине? Мнение экспертов
Фото: младенца заморозили и выбросили в мусорный бак
Пенсионерка учинила кровавую расправу над сыном в Петербурге
Появились кадры из салона жестко севшего под Томском Ан-28
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд