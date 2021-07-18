Валентина Шевченко проведет бой с Лорен Мерфи на UFC 266
11:11
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет поединок против американки Лорен Мерфи на турнире UFC 266.
Мероприятие состоится 26 сентября. Главным мероприятием UFC 266 станет бой за чемпионский пояс в полулегком весе между Яном Блаховичем и Брайаном Ортегой.
Шевченко будет защищать титул чемпиона в наилегчайшем весе в шестой раз. Всего на счету 33-летней россиянки 21 победа и 3 поражения в ММА. У 37-летней Мерфи 15 побед и 4 поражения.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю