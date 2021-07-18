Хабиб прокомментировал победу Махачева на турнире UFC Vegas 31

Экс-чемпион UFC, а ныне тренер и промоутер Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Ислама Махачева над бразильцем Тьяго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31.

«Отличная работа, брат. Идем дальше, еще один бой в этом году и будет просто космос обстановка.

На этой фотке многих не хватает, вся команда выполнила феноменальную работу и, конечно же, нужно отметить самого Ислама, который выполнял все инструкции как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки".

Напомним, поединок завершился в четвертом раунде после удушающего приема.

29-летния Махачев одержал свою 20-ю победу при одном поражении. Кроме того, он не проигрывает в UFC уже восемь боев подряд.

По количеству побед подряд из действующих бойцов он уступает только чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре, у которого девять побед подряд.