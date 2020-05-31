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Магомедшарипов рассказал, когда проведет следующий бой

18:42
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец MMA Забит Магомедшарипов сообщил, когда проведет следующий поединок в UFC.

«Возвращаемся в августе. Берегите свои силы, мне нужна будет ваша поддержка», — написал Магомедшарипов в Instagram.

29-летний боец выступает в полулегкой весовой категории. 9 ноября в Москве Магомедшарипов одержал победу над американцем Келвином Каттара на турнире UFC Fight Night 163.

На счету Забита Магомедшарипова 18 побед (6 в UFC) и одно поражение.

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