Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва считает, что ютуб-блогеры не отдают должного уважения боксу, и он надеется, что в будущем это изменится.

«Мы видим, как многие ютуберы неуважительно относятся к старому, традиционному виду спорта. Спортсменам потребовались годы, чтобы завоевать свое положение и войти в историю, и сделать сделать этот вид спорта таким, как он является сегодня.

Я начал заниматься боксом в «Коринтиансе» (известный спортивный клуб в Бразилии. — Прим. «СЭ») много лет назад. Я пошел на отборочные по футболу, опоздал, и как раз в это время шла тренировка по боксу. Я смотрел как занимаются другие, и профессор Витор Рибейро спросил меня, занимаюсь ли каким-нибудь видом спорта. Так я начал тренироваться, затем участвовал в открытых играх в Брагансе-Паулисте. За этим стоит история", — сказал Силва в интервью AG Fight.

19 июня в Гвадалахаре (Мексика) 46-летний Силва проведет бой по правилам профессионального бокса. Его оппонентом станет Хулио Сесар Чавес-младший.